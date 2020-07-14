IMF估中东今年GDP跌至50年最低水准

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（法新社杜拜13日电） 国际货币基金（IMF）今天再度大幅下修中东和非洲北部地区的经济成长预测，砍至50年来最低水准，主要由于预期区域经济将受到2019 冠状病毒疾病疫情和油价低落的「双重震撼」打击。

国际货币基金今天发布的最新区域经济展望，将中东和北非地区今年预估经济成长率由4月预期的-3.3%调降至-5.7%。根据世界银行（World Bank）的资料，这会是中东和北非地区50年来最严重经济萎缩。

国际货币基金的中东和中亚部主任艾祖尔（Jihad Azour）告诉法新社：「这个区域面临非常特殊的危机，双重冲击影响区域国家的经济在防疫封锁期间正常运作。」

中东国家为了对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，采取了一些最严格的封锁和防疫措施，造成国内经济活动大部分瘫痪。

此外，由于全球经济受到防疫限制措施影响，造成原油需求看跌，油价应声如自由落体下坠深跌约2/3，目前价格已涨回部分，来到每桶约40美元。

艾祖尔表示，中东和北非地区的原油出口国预估将损失约2700亿美元（约新台币7兆9500亿元）的能源收入，「这减少非常多」。

国际货币基金指出，经济困境将造成中东和北非地区的贫穷和失业情况恶化，进而引发社会动乱，还会导致政府财政赤字和负债大幅攀升。

国际货币基金预估，波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）成员国以能源产业为基础的经济大受打击，这些国家今年经济萎缩幅度将高达7.1%，比4月预估的水准还恶化4.4个百分点。

国际货币基金还预估，中东和北非地区因冲突撕裂的国家，今年经济萎缩幅度将达13%。

© 2020 AFP