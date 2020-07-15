亚美尼亚与亚塞拜然发生边界冲突 至少12人死亡

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（法新社巴库14日电） 尽管国际社会呼吁克制，南高加索地区国家亚美尼亚与亚塞拜然的边界冲突仍进入第3天，今天双方冲突至少造成11名官兵、1位平民丧命。

亚美尼亚与亚塞拜然都是前苏联国家，两国近日发生多年来最激烈的冲突，引起各界担忧。若双方爆发全面战争可能产生更广泛影响，会让区域强权俄罗斯与土耳其相互对抗。

亚塞拜然当局指出，今天的冲突造成7名官兵、1位平民死亡，其中包含1名少将、1名上校。亚美尼亚也公布这波冲突以来的首批死亡通报，共4名军人丧命。

两国在北部边界地区的冲突从7月12日展开，迄今双方已有16名人员死亡。

亚美尼亚与亚塞拜然曾于1990年代发生战争，这场战争造成大约3万人丧命，期间亚塞拜然西南部的纳哥诺卡拉巴克（Nagorny Karabakh）地区被亚美尼亚族的分离主义者掌控，往后两国间的紧张关系持续数十年至今。

近几天的冲突发生在两国接壤北部边界地区，距离纳哥诺卡拉巴克有数百公里远，但仍引来各大强权关注，美国、欧盟和俄罗斯都呼吁两国立即停火。

土耳其是亚塞拜然的盟友，为了争夺当地的影响力长期跟俄国处于竞争关系，土耳其在这次冲突声援亚塞拜然的巴库（Baku）当局。

© 2020 AFP