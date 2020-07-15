劳工悲歌 亚洲成衣厂被控假借疫情瓦解工会

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（法新社曼谷15日电） 从印度工厂到柬埔寨仓库，全球品牌成衣制造业的工人说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成成衣需求崩盘，资方却藉此为掩护毁坏工会。

疫情造成的严重影响，让中国、孟加拉、印度、柬埔寨及缅甸等地的制衣业有价值数十亿美元的订单遭到取消。这造成亚洲一些极贫穷的国家有数十万劳工失去工作。

但是劳工指称金融风暴让雇主有了机会，把矛头转向令他们头痛的工厂，在那里工会要求要有更高的工资以及更好的工作条件。

印度有20%的大型成衣制造业聚集南部的卡纳塔卡省（Karnataka），当地工会领袖巴德马（Padma）每天盘着腿坐在欧洲服装公司（Euro Clothing Company II）工厂外，抗议工厂从6月初关闭。

这家工厂的1200多员工都遭到裁员，其中有900人是工会成员。

现年49岁的巴德马说：「过去10年，我在这里流汗辛苦工作，赚取每天348卢比（约新台币135元）薪资。」她负责检查供应给瑞典服装巨擘海恩斯莫里斯公司（H&M）的裤子、夹克和T恤。

她工厂的母公司戈尔卡达斯公司（Gokaldas）是印度卡纳塔卡省历史最悠久的制造商，经营20多家工厂。

巴德马说，她的工厂是公司唯一有工会的工厂。

她告诉法新社：「他们很早就想摆脱工会，现在就以2019冠状病毒疾病为藉口。」巴德马宣称，工人未获通知就遭到「非法解雇」。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP