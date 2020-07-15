参议员初选败北 美前司法部长塞申斯东山再起难

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（法新社14日电） 美国前司法部长塞申斯（Jeff Sessions）今天在他过去阿拉巴马州选区的共和党内联邦参议员初选败给总统川普力挺的新秀，回锅参议员不成，政坛东山再起路戛然而止。

这场难堪的败仗几乎宣告了塞申斯政治生涯结束。2015年他宣布支持川普，戴上川普「让美国再次伟大」（Make America Great Again）的竞选帽，还在造势舞台上拥抱这位看来没什么希望的候选人，是第一位表态挺川的参议员，而后也成为川普的重要盟友。

之后塞申斯入阁成为司法部长，2018年底却被川普解职，从此为他所唾弃。

今天这场共和党初选第2轮投票已有91%选区计票完成，根据目前结果，阿拉巴马州奥本大学（Auburn University）前足球教练特本维尔（Tommy Tuberville）以6成1得票率领先，「纽约时报」（New York Times）、有线电视新闻网（CNN）等美国媒体都已宣布特本维尔胜出。

在川普对疫情、对种族不公示威的处理普遍引发民怨的情况下，「深红」（共和党铁票区）南部州这场选战，被视为考验川普对核心支持者影响力之战。

塞申斯与特本维尔都自称川普的死忠拥护者，但塞申斯虽忠于保守派教条与川普主义信条，2017年却在针对俄罗斯干预美国大选的「通俄案」调查宣布回避，永远没得到川普原谅。

看到阿拉巴马人狂热支持，川普干脆直接插手选战。最近几周他把塞申斯称为司法部长的「灾难」、在华府人缘不佳，另一方面，他却盛赞特本维尔让人耳目一新。

川普今晚的推文写道，「特本维尔大胜塞申斯」、「会是阿拉巴马优秀民众的伟大参议员」。

65岁的特本维尔现在将挺进11月大选，挑战现任参议员琼斯（Doug Jones）。（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

© 2020 AFP