德国卫星科技小公司实力匹敌业界巨擘

广告 继续浏览后续

（法新社法兰克福15日电） 比起航太业巨擘「空中巴士防卫与太空」公司（Airbus Defence and Space）或法义联手的泰雷斯艾伦尼亚太空公司，德国卫星科技企业OHB像只小虾米，但实力毫不逊色。

OHB最近一次漂亮出击是在7月初与欧洲太空总署（ESA）签约，在欧洲联盟发展观测地球的「哥白尼」（Copernicus）计画中争取到很吃重的业务。

在此计画下的6个新卫星任务中，OHB打造的轨道飞行器将在未来数十年间持续监测人类活动产生的二氧化碳排放量，目标是提供所需资料给决策者们，协助找到减排温室气体的方法。

OHB执行长马柯．福克斯（Marco Fuchs）接受法新社访问时说：「有些太空任务主要与科学相关。而在OHB，我们喜欢能在日常生活中帮助人类的计画。」

在这次欧洲太空总署合约中，泰雷斯艾伦尼亚太空公司（Thales Alenia Space）或许取得了占比最大的业务，但马柯．福克斯表示，OHB「占据有利位置」，能在「长期观测地球环境、气候及安全方面」发挥作用。

德国的航太产业约占「哥白尼计画2.0版」（Copernicus 2.0）业务的30%，相当于8亿欧元（约新台币270亿元）。德国充满雄心壮志要大力发展航太产业，因此这个领域近月来相当活跃。

德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）去年10 月表态支持业界建议在德国境内建立太空任务发射中心的提案，带来更多希望。

OHB在「哥白尼」计画取得的成功，部分来自先前在欧洲太空总署「伽利略」（Galileo）计画中获得的好评。「伽利略」是欧洲的高精度卫星导航计画，足以与美国的全球卫星定位系统（GPS）抗衡。

OHB总部位于德国不来梅（Bremen），共有2800名员工，在「伽利略」计画网络中制造约20颗卫星。2010 年，OHB从空巴的子公司阿斯特里姆（Astrium）眼前抢下这笔生意，就此跻身顶级卫星制造商之列。

这家公司最初以修船为主业，1982年被富商克丽斯塔・福克斯（Christa Fuchs）收购，后来她的丈夫、航太工程师曼佛瑞德・福克斯（Manfred Fuchs）加入经营，把公司带往全然不同的方向，2000年起才交由其子马柯打理。

福克斯家族目前握有70%公司股权，其余股份在股市交易，总值达7.4亿欧元。

今年肆虐全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19）虽也迫使OHB放弃分发股息给股东，也停发员工绩效奖金或调薪，但仍持续发展新计画，包括研发可把小型卫星送上轨道的自家火箭。

作为德国优秀中小企业的产业骨干典型代表，OHB还曾拒绝与法国及义大利企业合并的计画。

同时，OHB放眼其他领域，例如马柯认为「欧盟应在电信领域尝试新事物」，而这点或许正好与欧盟当前宏图不谋而合。

© 2020 AFP