新冠病毒肆虐全球确诊逾1334万例 超过57.8万人不治

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时（台湾15日晚间7时），全球至少57万8746人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例至少1334万6550例。

疫情去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少723万8600人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万6466人病故、343万1574人确诊，至少104万9098人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万4133人丧生、192万6824人染疫）、英国（4万4968人丧生、29万1373人染疫）、墨西哥（3万6327人丧生、31万1486人染疫）及义大利（3万4984人丧生、24万3344人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3611例确诊、4634人不治，目前有7万8693人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万3507死、287万3277例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计14万9392死、349万1037例确诊；美国和加拿大累计14万5300死、353万9951例确诊。

亚洲累计4万5452死、185万6267例确诊；中东地区累计2万1220死、94万9542例确诊；非洲累计1万3735死、62万4406例确诊；大洋洲累计140死、1万2074例确诊。

© 2020 AFP