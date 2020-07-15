民调落后他急了 川普记者会变数落拜登大会

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普先从宣布有关中国和香港的事项开始，但没多久就话锋一转，这才让人知道召开记者会的真正原因：数落竞选对手拜登（Joe Biden）。

川普今天站在白宫玫瑰花园（White House Rose Garden）的总统讲台上，滔滔不绝地批评他的民主党对手，一场记者会俨然成了造势大会。

这名共和党籍的亿万富翁花了近一小时语无伦次地自说自话，在投票日倒数110天民调还落后拜登的他，抓住机会大吐苦水。

川普数落拜登的长串罪状，指责这个对手渐渐变成「激进左派」，还说若让拜登当上总统，美国将大难临头。

他指责拜登「讨好」中国、想「扼杀」美国能源业，还说拜登的政策会「摧毁」经济；川普还又一次扯到拜登之子韩特（Hunter Biden），一句「韩特在哪儿啊」，暗指韩特在乌克兰一家被控贿赂的公司担任董事之事。

他攻击拜登之余不忘自吹自擂，用尽溢美之词，大谈他自认的政绩。

像是在美墨边界筑墙，被他说成有助压低美国的2019冠状病毒疾病病例数；尽管美国目前仍是疫情最惨重的国家，他仍宣称美国政府的行动挽救了「数百万条」人命。

尽管极尽吹嘘之能事，川普最后还是留了时间给媒体提问，但从提问清楚可见，记者们根本没被川普那套说服。

第一名发问的记者就讲得直接：「您自认屈居劣势吗？您觉得自己快输了吗？」

川普答得简单，「不，我不觉得」，然后不忘炮轰多份全国性民调「造假」，「我认为我们的民调数字真的很棒」。

尽管他承认很多选民「不想谈这个...我完全理解」，但「我认为现在情况更乐观，或许比2016年更乐观」。

「我觉得我们机会很大。」（译者：郑诗韵/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP