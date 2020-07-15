注射莫德纳实验性疫苗 受试者全产生抗体

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（法新社华盛顿14日电） 根据今天刊出的研究报告，美国生技大厂莫德纳公司（Moderna Inc.）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）实验性疫苗，在受试45 人身上全都出现抗体反应。

莫德纳5月在官网透过新闻稿发布第一阶段试验的「初步结果」，显示疫苗在8名患者身上产生免疫反应。而最新结果发表在今天的「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）。

莫德纳将45名受试者分成3组，每组15人，每组疫苗注射剂量依序为25微克、100微克与250微克，并于28 天后注射第2剂。

施打第1轮疫苗后，接受较高剂量的患者体内抗体也较多；注射第2轮之后，受试者体内抗体数量不但高于多数染疫患者，还会自行产生抗体。

超过半数的受试者出现轻、中度副作用，包括疲劳、发冷、头痛、全身酸痛与注射部位疼痛，不过，没有严重到必须取消试验。

有3名受试者没有注射第2剂，其中一人隶属最低剂量的25微克组，双腿都有皮疹；另外两人分别为25微克组与250微克组，都因出现新型冠状病毒症状而错过注射机会，但之后的筛检结果都呈阴性。

没有参与研究的英国卡地夫大学（Cardiff University）传染病专家傅利曼（Andrew Freedman）说，研究结果显示，这款疫苗「可让身体产生抗体，并随着剂量增加而增加」。

他又说，重要的是，在实验室条件下，「身体产生的抗体可以中和病毒」。

他说：「在有了其他疫苗后，逾半受试者所出现的副作用相当常见；不过，接受最高剂量的3名受试者出现的不良反应也较重，可能代表剂量太高了。」

莫德纳这款疫苗是使用遗传物质的新类别疫苗，是以核糖核酸（RNA）的形式，将病毒棘蛋白资讯编码到人体内部，诱发身体免疫反应。

棘蛋白是病毒入侵人体细胞的一部分，不过，棘蛋白本身相对无害。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP