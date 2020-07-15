澳洲2男子在车内玩宝可梦 违反居家防疫令挨罚

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（法新社墨尔本15日电） 澳洲墨尔本疫情升温，自上周重新实施封城措施以来，警方已开出超过500张违反居家防疫令的罚单，受罚的包括2名在车子里玩宝可梦游戏的男子，还有坚持在肯德基用餐的民众。

位于维多利亚州的墨尔本是澳洲第二大城，人口约为500万。法新社今天报导，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例数攀升后，墨尔本上周再度实施居家防疫令，居民只能外出上班、上学、就医、运动，以及出门买生活必需品。

在打击违规者的行动中，维多利亚警方短短6天内就开出超过500张违反居家令的罚单，罚单累计金额高达90万2000澳币（约新台币1860万元）。

违规民众包括2名被发现在停好的车子里玩宝可梦（Pokemon Go）的男子，一群宣称在朋友家「给手机充电」的人，还有一名坐在速食连锁餐厅肯德基用餐、不肯离去的男子。

几天前才有一群民众因在家开派对被罚2万6000澳币。他们的违规行为因肯德基一笔异常大量的食物订单而被发现。

维多利亚警方表示：「持续有民众开派对及群聚在一起，这是我们特别担忧的事。」

墨尔本社区感染的病例数急遽上升，自封城措施实施以来，累计约有1500起确诊病例，包括公共住宅区、疗养院及学校等地都出现感染群。

尽管澳洲其他各州已关闭与维多利亚州的边界，不过在毗邻的新南威尔斯州，第一大城雪梨却还是出现34 人确诊的群聚感染。这个感染群与一家热门酒吧有关。

新南威尔斯州官员今天指出，这起群聚感染最有可能的源头是从墨尔本来的旅客。

澳洲目前累计确诊人数破万，其中111人病故。许多州及地区最近几周已回到常态，没有新增病例或新增的确诊人数很少。

© 2020 AFP