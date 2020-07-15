疫苗研发捎喜讯刺激措施料加码 亚股多收红

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（法新社香港15日电） 2019冠状病毒疾病疫苗研发有进展，加上美国新一轮刺激经济措施等正面消息，带动亚洲股市今天多收高，但多地传出重新实施防疫封锁措施及美中紧张升温，都使得亚股涨势有限。

疫苗研发传出好消息带动美股走高，投资人接棒推升亚股。美国生技大厂莫德纳公司（Moderna Inc.）表示，本月底将展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗人体试验的最后阶段。莫德纳据报已成功完成第一阶段的临床试验。

辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTech之前也宣布，两家公司共同研发的两款治疗2019冠状病毒疾病疫苗已经获得美国「快速审」（Fast Track）资格。

此外，美国将扩大刺激经济措施也对股市带来提振。原本对扩大振兴方案持反对立场的美国共和党高层据报将重新考虑，这些方案包括额外给付失业补助。

美国和世界其他国家政府及央行承诺祭出的数兆美元资金，已成为带动全球股市从3月低点反弹的主要动力。

市场分析师预期这些资金可能带动股市进一步上扬， AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示，即使企业财报表现疲弱，也不致改变这个趋势。

东京、雪梨、新加坡和威灵顿股市收盘涨幅逾1%，首尔、雅加达和曼谷股市也都是收高。

香港股市则是近乎持平作收，疫苗进展的利多消息不敌美中紧张和香港新增病例的疑虑；上海综合股价指数则是收跌逾1%。

© 2020 AFP