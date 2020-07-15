美国自由派大法官金斯柏格 因疑似感染再入院

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（法新社华盛顿14日电） 美国最高法院发言人表示，87岁的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）今早因疑似遭到感染，住院接受治疗。

最高法院声明表示，金斯柏格先是因发烧和发冷前往华府医院，今天转到巴尔的摩「约翰霍普金斯医院」（Johns Hopkins Hospital）接受内视镜手术，清理去年8月置入的胆管支架。

声明表示，金斯柏格「正在安养，将留院数日，接受静脉注射抗生素治疗」。

最高法院共有9名大法官，其中4人属自由派，金斯柏格是其中之一。各界都非常关注她的健康，因为大法官出现任一空缺，都可能让总统川普有机会再任命一人，导致最高法院更加保守，可能改变美国数十年来的法律及社会政策。川普目前已任命两名大法官。

美国大法官为终身任期制，有成员逝世或自愿退休才能任命新人，虽然金斯柏格年事已高，却仍坚守立场，她很清楚，她一旦卸任，美国司法样貌很有可能跟着改变。

金斯柏格等4名自由派大法官与中间派的首席大法官罗勃兹（John Roberts）曾联手阻止实施已久的堕胎权遭废止，也曾防止总统扩张行政权力，以及避免宗教进一步涉入公众生活。

川普在白宫记者会被问到关于金斯柏格入院的消息时说：「愿她平安。她向来给了我一些不错的裁定。」

金斯柏格在美国民主党支持者中享有超高人气，被视为巾帼英雄，且无意中成了社群媒体上的指标型人物，人们昵称她为「声名狼藉的金斯柏格」（The Notorious RBG），这个称呼仿照于1997年遭杀害的饶舌歌手「声名狼藉先生」（The Notorious B.I.G）。

© 2020 AFP