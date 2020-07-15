马尔地夫重开边境迎国际旅客 不怕疫情加剧

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（法新社马尔地夫玛莱15日综合外电报导）印度洋岛国马尔地夫2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）的确诊病例不断增加，仍决定在今天重新开放多处观光胜地，迎来3个多月来的第一个国际航班。

法新社报导，卡达航空（Qatar Airways）今天载着104名旅客从卡达首都杜哈（Doha）飞抵马尔地夫首都玛莱（Male）的国际机场，受到大型水柱喷洒的特别洗礼。

马尔地夫经济部长伊斯梅尔（Fayyaz Ismail）迎接下机旅客时说：「我们的安全措施越牢靠，就越有机会被誉为安全的目的地…我不认为我们会须要再次封锁边境。」

这些旅客入境马尔地夫时无须提供采检结果为阴性的证明，观光部表示，若旅客出现发烧或咳嗽症状，当局会提供免费采检；旅客离开马尔地夫时也可接受免费采检。

马尔地夫主要收入来自观光业，这座热带群岛乐园深受新婚夫妻及名人喜爱。马尔地夫的159处观光胜地中，有33处表示会从今天起重新开放，但其中一些目前尚未受理预约。

玛莱的国际机场营运方发表声明说，卡达航空、斯里兰卡航空（SriLankan Airlines）、阿联酋航空（Emirates Airlines）及阿提哈德航空（Etihad Airways PJSC）目前都已排定7月飞往马尔地夫的航班。（译者：廖禹扬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP