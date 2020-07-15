160只海龟冲上孟加拉海岸获救　多数被塑胶垃圾缠住受伤

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（法新科克斯巴扎尔15日电） 孟加拉的环境部门官员和环保人士今天指出，约有160只榄�P龟近日被冲上科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）的沙滩，所幸获救，但其中许多榄�P龟遭塑胶垃圾缠住而受伤。

许多榄�P龟（Olive Ridley turtles）从上周末开始漂到孟加拉科克斯巴扎尔的海岸，且伴随着大量塑胶瓶、渔网、浮标及其他碎屑。

幸存的榄�P龟虽被人放回到孟加拉湾（Bay of Bengal），但有一些又返回当地长达120公里的海滩。另外，约有30只榄�P龟死亡并被埋在沙中。

当地环境部门副主任胡达（Nazmul Huda）表示：「这是我们第一次在海滩看到如此大规模的海龟死亡、受伤海龟被冲上岸。这是前所未见的。」

胡达指出：「大约有160只海龟获救…但放回海里后，其中一些海龟又返回海滩。我想它们脆弱到不能待在海中。」

估计有50吨、长达10公里的大量垃圾漂流在当地海岸，许多海龟因为被这些垃圾困住而受伤。

当地保育人士萨叶姆（Asaduzzaman Sayem）指出：「部分海龟失去了鳍足或头。」（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP