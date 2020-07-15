Google看好印度电商市场 斥资45亿美元入股Jio

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（法新社孟买15日电） 为抢占印度庞大电商市场商机，科技巨擘Google将以45亿美元（约新台币1330亿元）入股印度企业龙头信实集团旗下数位事业；双方也将合作开发入门款智慧型手机。

印度首富穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）的信实工业（Reliance Industries）从石油及能源产业跨足电信网路业，安巴尼今天在年度股东大会上告诉股东，「我们非常欢迎在印度和国际上都家喻户晓的Google，且已签署具拘束力的合伙及投资协议」，Google在信实工业旗下Jio Platforms持股将占7.7%。

安巴尼企图与美国大型企业亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）竞逐正在成长的印度线上零售业版图，脸书（Facebook）、英特尔（Intel）等业界主要厂商今年已向Jio Platforms注资约150亿美元。

此外，信实工业与Google也将合作开发使用安卓作业系统的入门款智慧型手机，目标为印度13亿人口提供快速上网管道。

Google执行长皮查伊（Sunder Pichai）透过预录影片在会中表示：「数以百万计的印度人可藉由便宜的智慧型手机及数据上网，而Jio在其中扮演重要角色。我们的目标是让十亿印度人能够上网。」（译者：廖禹扬/核稿：刘学源）

© 2020 AFP