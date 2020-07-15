NASA毅力号探测车30日前进火星

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（法新社华盛顿14日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）将于7月30日发射最先进火星探测车「毅力号」（Perseverance），前进35亿年前曾为河流三角洲的区块，探寻古微生物的遗迹。

这个休旅车大小的探测器将追随4个「前辈」的足迹前进火星，展开耗时6个月的跨星球旅程。如果它能毫发无伤地降落，就将开始搜集并储存岩石和土壤样本，以供将来的任务取回，且于2031年带回地球。

「毅力号」4个前辈也都是美国制，第一个在1990年代晚期发射，这些探测车加上卫星和表面探测器所作的调查，翻转了我们对火星的了解：这颗红色星球过去并非这么寒冷、贫瘠，反倒曾有孕育我们所知生命的成分，那就是水、有机化合物以及合宜的气候。

科学家将检视毅力号取得的样本，研究已成化石的细菌等微生物，试着确定地球的这个邻居是否曾有外星生命居住。

NASA因疫情关系已有好几个月采居家办公，但这项耗资27亿美元任务的发射时程不受影响。

美国是让机器人成功降落火星的唯一国家，除了4个不会移动的着陆器，还有「探险者号」（Pathfinder ）、「精神号」（Spirit）、「机会号」（Opportunity）和「好奇号」（Curiosity）4个探测车。

© 2020 AFP