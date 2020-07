奈及利亚研发廉价快筛 开创非洲抗疫先河

广告 继续浏览后续

(法新社奈及利亚埃德16日电) 奈及利亚实验室「非洲传染病基因组学卓越中心」一直站在对抗伊波拉病毒(Ebola)及拉萨热(Lassa fever)等致命疾病的最前线,如今它正致力于对抗新型冠状病毒疫情。

法新社报导,「非洲传染病基因组学卓越中心」(African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases,ACEGID)是由哈皮教授(Christian Happi)负责营运。

今年52岁的哈皮为ACEGID主任,他在喀麦隆长大,是哈佛大学(Harvard University)训练出来的分子生物学家,他坚信要把年轻非洲科学家推向科学研究顶端。

哈皮2016年在世界银行、奈及利亚及外国慈善家资助下成立ACEGID,地点位于奈及利亚西南部小镇埃德(Ede)的救世主大学(Redeemer's University)老旧建筑物内。

哈皮已藉由设计出低成本快筛检测,得以筛检出高传染性2019冠状病毒疾病(COVID-19),在抗疫上竖立标竿。

哈皮团队研发的快筛检测,已获美国食品暨药物管理局(FDA)认证,目前正接受审核,以便在奈及利亚及全非洲使用。

哈皮表示:「只要非洲无法做出知识贡献,非洲将会一直受人指使。我想要研发出简单、不昂贵且符合非洲及我们环境的解决方案。」

奈及利亚官方通报染疫死亡总数约800例、确诊总数逾3万例,但实际染疫程度可能更广泛,因为在人口众多且稠密地区,几乎无法维持社交距离。

