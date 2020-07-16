奈及利亚研发廉价快筛 开创非洲抗疫先河

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（法新社奈及利亚埃德16日电） 奈及利亚实验室「非洲传染病基因组学卓越中心」一直站在对抗伊波拉病毒（Ebola）及拉萨热（Lassa fever）等致命疾病的最前线，如今它正致力于对抗新型冠状病毒疫情。

法新社报导，「非洲传染病基因组学卓越中心」（African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases，ACEGID）是由哈皮教授（Christian Happi）负责营运。

今年52岁的哈皮为ACEGID主任，他在喀麦隆长大，是哈佛大学（Harvard University）训练出来的分子生物学家，他坚信要把年轻非洲科学家推向科学研究顶端。

哈皮2016年在世界银行、奈及利亚及外国慈善家资助下成立ACEGID，地点位于奈及利亚西南部小镇埃德（Ede）的救世主大学（Redeemer's University）老旧建筑物内。

哈皮已藉由设计出低成本快筛检测，得以筛检出高传染性2019冠状病毒疾病（COVID-19），在抗疫上竖立标竿。

哈皮团队研发的快筛检测，已获美国食品暨药物管理局（FDA）认证，目前正接受审核，以便在奈及利亚及全非洲使用。

哈皮表示：「只要非洲无法做出知识贡献，非洲将会一直受人指使。我想要研发出简单、不昂贵且符合非洲及我们环境的解决方案。」

奈及利亚官方通报染疫死亡总数约800例、确诊总数逾3万例，但实际染疫程度可能更广泛，因为在人口众多且稠密地区，几乎无法维持社交距离。

© 2020 AFP