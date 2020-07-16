居然赚防疫黑心钱 孟加拉医院老板无良

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（法新社达卡16日电） 孟加拉警方今天表示，一名医疗院所负责人被控旗下两家医院，发给病患数千份虚假病毒筛检阴性检测报告，已于昨天被捕，当时他身穿罩袍布卡打算逃往印度。

涉嫌发给患者假证明，甚至未经检测即声称患者没感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的夏德（Mohammad Shahed），经过警方9天追捕后落网。

过去几天，已有10多人涉及此诈骗案被当局逮捕，现年42岁的夏德就是其中之一。

专家警告，由于医院核发的证明真实性受质疑，这些假文件使得人口1亿6800万的孟加拉，原已严峻疫情更加恶化。

孟加拉警方「快速行动营」（Rapid Action Battalion）发言人毕拉（Ashique Billah）上校表示：「他打算逃往印度时，在边境河岸被捕，当时他身穿布卡（burqa）。」

「他的医院执行1万500件冠状病毒检测，当中4200件属实，其余6300件检测报告，根本没进行检测。」

夏德也被控收取证明文件与治疗费用，即使他已与政府达成协议，承诺他在首都达卡的医院提供免费照护。

孟加拉移民权益组织OKUP的伊斯兰（Shakirul Islam）表示，这些被控的诈骗可能非常不利于打算出国的移工，而他们的海外汇款对于孟加拉经济至关重要。

孟加拉央行指出，估计约1200万移工去年汇回的金额将近190亿美元（约新台币5600亿元）。

根据世界实时统计数据Worldometer网站，截至目前孟加拉已通报累计确诊19万3950例，以及累计死亡2457例。

不过医疗专家表示，因检测做得实在太少，实际染疫数据可能更高。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP