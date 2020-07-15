川普签署香港自治法 中国副外长召见美大使

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（法新社北京15日电） 中国外交部副部长郑泽光今天召见美国驻北京大使布兰斯塔德，抗议华府就「港区国安法」祭出相关制裁，并扬言会采取报复行动。

美国总统川普14日召开记者会宣布签署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），并签署行政命令，终止香港优惠待遇，以反制北京强推港区国安法。

川普并表示，香港自治法提供美国政府强而有力的新工具，能让摧毁香港自由的个人与实体承担责任。

在川普作上述宣布几个钟头后，中国外交部副部长郑泽光向布兰斯塔德（Terry Branstad）提出警告。

根据中国外交部声明，郑泽光指出，美方作为「是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则」。

「为了维护自身正当利益，中方将对美方错误行径作出必要反应，包括对美方相关实体和个人实施制裁。」

郑泽光也告诉布兰斯塔德：「美方近日在涉及新疆、西藏、南海等问题上还采取了干涉中国内政、损害中方利益的恶劣行径，进一步暴露出赤裸裸的霸权主义本质。」

「对此，中方已经并将继续采取反制举措，坚决维护自身核心利益。我要正告美方，美方任何强加给中方的霸凌和不公都会遭到中方坚决反击。」

© 2020 AFP