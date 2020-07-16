开放观众脚步近 德甲德乙收到卫生防疫指南

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（法新社柏林15日电） 德国甲级、乙级足球联赛36支队伍今天收到如何协助观众安全与免于新型冠状病毒感染的卫生防疫指南，距球迷重返球场看球又近一步。

德甲3月因应疫情停赛，5月中采闭门方式复赛后，已于6月底消化完2019-20赛季最后9轮赛事。

随着各队仍因不开放观众进场而蒙受数以百万计欧元的比赛日收入，德国足球联盟（DFL）已从旁协助各队如何打造安全看球环境，争取政府放行观众入场。

德国足球联盟在声明里说：「相关指南将作为基本指导方针，教导各队如何提出考量各面向的卫生方案。」

每一队所提用于恢复观众进场的卫生方案，都须经所在地的卫生当局核准。

德国足球联盟协助各队的指南已提交到德国联邦政府的卫生部评估。德国卫生部表示，高规格的避免传染保护措施，是恢复观众入场的基本要求。

德国目前的2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊约20万例，病故人数约9071人。

据报导，包括冠军拜仁慕尼黑以及像多特蒙德、RB莱比锡等几支德甲劲旅，已在积极研拟卫生方案，以便能开放一定数量的球迷进场。

多特蒙德已在测试能量进场球迷体温的设备系统。

© 2020 AFP