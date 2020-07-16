澳洲砸14亿美元培训 活络受疫情冲击就业市场

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨16日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创澳洲经济，失业率更达20多年新高，澳洲政府今天宣布将投注20亿澳币（约新台币412亿元），重新训练受到疫情影响的劳工，提升就业机会。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示，新投入的经费将提供超过30万个培训名额，帮助毕业生及刚失业的劳工，有机会进入前景较好的职场。

他表示，对许多澳洲民众而言，可能会对当前产业与现有工作环境感到苦恼，也会发现很难有新的工作机会，政府希望确保他们有机会找到其他产业的工作，得以继续生活。

根据澳洲政府统计数据，澳洲6月失业率从7.1%升至7.4%。在澳洲经济因疫情陷入衰退之际，这是澳洲自1998年以来，最高的失业率。

自澳洲3月实施封城措施以来，澳洲政府已花费数十亿经费支撑经济，包括提供薪资补贴给受疫情冲击最为严重的企业，并增加对领取社会福利者的协助。

莫里森表示，澳洲经济正在「反弹」（fighting back），全国大部分地区最近几周已松绑。

不过，位于维多利亚州的澳洲第二大城墨尔本近来疫情升温，为澳洲经济复苏蒙上阴影。墨尔本上周再度实施封城，预估将造成60亿澳币的经济损失。

维多利亚州今天新增317人确诊，刷新单日新增病例纪录，另新增2人病故。莫里森坦言，维多利亚州新增确诊人数又创新高确实是「一大挫折」，他预期7月失业率会因此受到影响。

澳洲目前总确诊人数逼近1万1000人，其中113人不治。

© 2020 AFP