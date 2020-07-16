疫情发烧 多国纷纷暂缓松绑重启封锁措施

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（法新社华盛顿15日电） 全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情今天飙升，迫使许多国家暂缓解封或者对已厌烦民的众增加新的封锁措施。

自从疫情去年底从中国爆发后，确诊病例已经突破1340万例，并有超过58万1000人死亡。

美国的疫情预估将会持续恶化，世界最大零售商沃尔玛公司（Walmart）表示，为了遏止疫情扩散，将要求在所有店铺的顾客戴上口罩。

4天前才宣布松绑措施的委内瑞拉，变成最新采取局部封锁措施国家，包括在首都卡拉卡斯（Caracas）实施「彻底隔离」。在玻利维亚（Bolivia）行政首都拉巴斯（La Paz）的政府部门说，将实施4天全面隔离。

拉丁美洲染疫不治人数今天突破15万人，变成仅次于欧洲以外的重灾区，欧洲地区有20万3793人病故。

巴西染疫死亡人数几乎占拉丁美洲病故人数的一半，巴西今天通报超过1200人死于疫情，自从疫情爆发以来，累计7万5366人病故。

在爱尔兰，总理马丁（Michael Martin）因确诊人数激增，延后解除封锁措施，直到8月10日才会解封，政府也强制要求民众在商店里戴口罩。

美国今天新增超过6万7000起确诊病例，创下单日新高。

美国染疫死亡人数超过13万7000人，排名世界第一。官员忙着撤回为了重启经济的各种松绑封锁措施。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP