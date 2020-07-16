疫情棘手 秘鲁二度撤换卫生部长

广告 继续浏览后续

（法新社利马15日电） 秘鲁总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）今天任命新的卫生部长，作为内阁改组的一环。这是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，秘鲁第2次更换卫生部长。

秘鲁政府的疫情危机处理备受抨击，当地目前已累计33万3000人确诊，是拉丁美洲疫情第2严重的国家，且超过1万2000人病故，染疫不治人数高居拉美第3。

毕斯卡拉找马泽蒂（Pilar Mazzetti）回锅接任卫生部长，撤换掉萨莫拉（Victor Zamora）。批评萨莫拉的人认为，秘鲁真实的死亡人数恐超过3万人。

马泽蒂是知名的神经内科医生，且在2001年至2006年时任总统托雷多（Alejandro Toledo）任内当过卫生部长，另在故总统贾西亚（Alan Garcia）2006年至2011年第2任时当过内政部长。

萨莫拉是于3月21日从西诺斯楚萨（Elizabeth Hinostroza）手里接下卫生部长一职，当时秘鲁为防止疫情扩散已实施全国封城1周。

毕斯卡拉另以卡特里亚诺（Pedro Cateriano）接任总理一职。

© 2020 AFP