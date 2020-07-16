白宫国安顾问：愈来愈多国家惊觉华为恐构成威胁

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（法新社巴黎15日电） 白宫国家安全顾问欧布莱恩今天表示，有愈来愈多国家体认到，使用中国科技大厂华为的行动技术设备可能带来隐私威胁，也可能排除华为参与国内5G网路建设。

伦敦当局昨天才宣布要排除华为参与英国5G网路建设，而欧布莱恩（Robert O'Brien）也在13日抵达巴黎，与法国、德国、义大利、荷兰与英国官员展开为期3天的协商行程。

欧布莱恩与各国官员会商后表示，欧洲已警觉到中国带来的威胁。

他指出，在西方国家忙着对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）之际，中国近几周来对香港与印度采取了激进行动。

尽管美国数个月来不断施压，欧洲其他国家也只是有限度地限制使用华为5G设备，有些国家更拒绝这么做，部分原因是担心惹恼中国这个经济强权。

欧布莱恩说，试想像中国这样的国家，一旦掌握了全球各地的一切，他们会如何干预各国选举。

他重申握有「强有力证据」，显示华为与中国共产党之间有着关联，「我们已将相关证据分享给伙伴国家」。

欧布莱恩说：「我不想说出我们最近能提供的一些科技资讯。」当记者询问这些资讯是否与英国这次的决定有关，欧布莱恩答道：「我认为是这样。」

他说：「我们关切的是，5G设备很难分得出『核心』与『周边』的差别界线，而英国已在进行界定工作，如今英国决定，必须将华为彻底排除在外。」

澳洲、纽西兰和印度等其他国家，也已对华为采取强硬作法；而法国、义大利则宣布在建设5G网路时，对相关设备严格设限。

欧布莱恩说：「我不认为法国与义大利会使用很多华为设备来建设5G网路。」

他表示：「我们还得看看其他国家的态度…我们能提供交换的东西不多，因为我们不打算将美国电信设备卖给其他国家…但我们所做所为得到的回报，就是知道可以信赖我们的伙伴，彼此可以交换情报与技术。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP