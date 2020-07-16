美中对峙加剧 分析家：削弱香港竞争优势

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（法新社香港16日电） 分析家警告，北京强推严厉「港区国安法」和美国总统川普取消香港特殊待遇，不但削弱香港竞争优势，且可能会把这个金融中心变成仅只是另一中国城市。

半自治的香港过去一年陷入危机，威胁香港作为可靠世界级商业中心的地位。

在2019年结束时，因为美中贸易紧张升级和几个月来大规模且经常演成暴力的支持民主示威活动，让香港深陷衰退。

北京在上个月底以扭转情势的港区国安法，让香港蒙上阴影，港区国安法是为了终结香港民众不满中国日益专制统治的示威抗议。

为了回应港区国安法，川普14日宣布，终止香港优惠待遇。

川普还签署法律，将制裁负责镇压异议人士的中国和香港官员。

伦敦大学亚非学院中国研究所（SOAS China Institute）所长曾锐生（Steve Tsang）告诉法新社：「结果证明，（美国的做法）范围比我预期的要广泛，也比较没有针对性，看起来香港将会和中国大陆同样受害。」

虽然新限制措施的确切影响需要时间才能看得出来，但华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）的佛里兰德（Julia Friedlander）说，最新措施「竖立贸易壁垒，切断香港与美国深度整合的金融联系。」

© 2020 AFP