美国单日确诊再创新高 新增6万7632人感染

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（法新社洛杉矶15日电） 美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各地的新增感染与死亡病例今天持续增加，根据约翰霍普金斯大学，过去24小时全美各地新增6万7632例感染。

德州卫生服务局（Texas Department of State Health Services）通报确诊新增1万791例、死亡增加110例，在推特称单日确诊与病故都「创下新高」。

奥克拉荷马州新增1075例确诊，创下单日新高；奥克拉荷马州州长史提特（Kevin Stitt）今天宣布，他的新型冠状病毒筛检呈阳性反应。

阿拉巴马州的死亡病例新增47例，也创下单日最高。其他州的疫情也迅速蔓延，主要是佛罗里达州，自出现疫情以来，确诊病例累计达近30万2000例。

加州最近几周的病例也攀升，促使官员再度祭出封锁措施。加州今天通报新增1万1125例确诊、140例死亡，单日新增幅度皆为该州第2。

洛杉矶郡公共卫生局局长费瑞（Barbara Ferrer）说：「洛杉矶郡的疫情进入令人担忧且危险的阶段。」她宣布今天新增44例不治、2758例确诊。

她又说：「这些令人担忧的趋势，反映我们3周前的行为。」她又说，洛杉矶的住院率创下自疫情爆发以来最高。

费瑞说，洛杉矶郡目前有2193人染疫住院。她又说：「年轻人住院增加的速率比以往还快。」

最新研究模型显示，美国的病死例下月预料将攀升至超过15万。自美国爆发疫情以来，死亡病例累计超过13万6400例，共有超过350万人感染。（译者：张晓雯/ 核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP