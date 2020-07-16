美国破天荒头一遭 恐怖主义起诉黑帮头目

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（法新社华盛顿15日电） 美国司法部今天宣布，将首度以恐怖主义相关罪名，起诉恶名昭彰的暴力帮派MS-13中一名要角。

据维吉尼亚州亚历山卓（Alexandria）的联邦法院公布的起诉书，MS-13一名头目狄亚士（Armando Eliu Melgar Diaz）涉嫌指挥帮派在美国东岸的行动、教唆数起谋杀、主事毒品交易，同时接受底下20个帮中地方分支「孝敬」。

美国司法部以「阴谋实质奥援恐怖份子」、「密谋跨国恐怖行动」，以及「资助毒品恐怖主义」等罪名起诉狄亚士，但未说明为何首度选择动用恐怖主义罪对付黑帮，只提到萨尔瓦多政府将MS-13列为恐怖组织。

司法部成立了专门调查MS-13的任务小组，组长杜然（John Durham）在声明里说：「MS-13是个跨国的暴力犯罪组织，犯行无法无天。」

「唯一能打击MS-13的方法是把他们视为一个整体，主攻他们的领导阶层，统整跨部会采取一致作法，合力对抗这个共同敌人。」

起诉书还提到，狄亚士2003非法入境美国，主要居住于维吉尼亚州，2016年被遣返萨尔瓦多，之后他就成为MS-13在美东地区活动的主要策画协调人。

© 2020 AFP