英国国会：俄国干预脱欧选举报告几天内公布

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（法新社伦敦16日电） 英国国会情报和安全委员会（ISC）今天表示，关于俄罗斯被控干预英国脱离欧洲联盟（Brexit）选举的报告将于几天内公布。各界对此报告期待已久。

英国去年12月举行大选，以致所有国会委员会解散，使得这份去年就已完成的50页报告发表日期延后。

英国首相强生（Boris Johnson）上周任命了ISC新委员。ISC负责监督情报机构，新委员今天首度召开会议。

ISC指出：「本委员会今晨一致同意，将于7月22日晚间下议院夏季休会期开始前，公布前委员会准备的俄国报告。」

ISC于2017年11月启动这项调查，因为关切俄国试图影响2016年美国总统大选，并且忧心俄国干预同年举行的脱欧公投。

时任英国首相梅伊（Theresa May）指控，俄国「散布假消息」，以「在西方国家间制造不和，并且破坏我们的制度」。

2018年，前俄国双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他女儿尤莉雅（Yulia Skripal），在英格兰西南部索尔兹伯里（Salisbury）遭人下毒，这起事件更增添ISC的关切。

英国政府及西方盟邦认为是俄国政府策画这起事件。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

© 2020 AFP