苹果推自家Podcast 地方新闻功能同步登场

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（法新社旧金山15日电） 苹果公司（Apple Inc.）今天首度推出自家的News Podcast，抢攻Podcast市场的野心一览无遗，即使Podcast市场竞争已进入白热化。

苹果公司如今将推出全新的音频功能，让读者能在Apple News应用程式上「收听」新闻内容，合作对象包含君子杂志（Esquire）、运动画刊（Sports Illustrated）、时代杂志（Time）、连线杂志（Wired），以及华尔街日报（The Wall Street Journal），所有语音内容皆由专业配音员亲自操刀。

Apple News总编辑克恩（Lauren Kern）告诉法新社：「Apple News在新闻工作方面表现卓越，我们也很开心能以全新方式，透过Apple News+音频故事及每日新闻快报等服务，让新闻变得更生动有趣。」

苹果公司表示，已开始针对美国若干地区提供「地方新闻精选」服务，内容更加贴近当地热门话题。

克恩表示：「我们新的地方新闻精选着重于当地的人事物及发生的趣闻。」

Apple News在美国、加拿大、英国及澳洲等地已拥有超过1.25亿月活跃用户。（实习编译：李昕颐/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP