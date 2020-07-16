走出新冠疫情冲击 中国Q2经济成长3.2%负转正

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（法新社北京16日电） 中国今年首季受新冠疫情严重冲击，经济成长出现负数，但随严格封城防疫让疫情受控趋缓、商业审慎陆续恢复正常，今天公布的第2季经济成长则出现打破预期的正成长。

今天公布Q2经济成长数字前，已有连串数据显示世界第二大经济体的中国，已慢慢从疫情中爬起，也让其它准备从一场恐酿世界大萧条的疫情危机中重回正轨的国家看到希望。

中国国务院新闻办公室今天举行「2020年上半年国民经济运行情况」记者会。中国国家统计局发言人刘爱华指出，中国上半年GDP总值人民币45兆6614亿元，按可比价格计算，年减1.6%。分季度看，第一季较去年同期下降6.8%，第二季成长3.2%。

关于上半年就业状况，刘爱华表示，中国上半年城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月下降0.2个百分点；其中25至59岁群体人口调查失业率为5.2%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比5月下降0.2个百分点。

31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比5月下降0.1 个百分点。

© 2020 AFP