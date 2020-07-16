金与正炸两韩联络办公室挨告 南韩检方展开调查

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（法新社首尔16日电） 北韩领导人金正恩胞妹金与正6月下令炸毁两韩联络办公室，南韩一名律师据此控告她涉嫌使用炸药毁损南韩公共财产；南韩检方今天表示已就此案对金与正展开史无前例的调查。

此举可能会触怒拥有核武的北韩。北韩近几个月一再谴责南韩，甚至直接对南韩总统文在寅人身攻击。

律师李炅在（Lee Kyung-jae）8日具状控告金与正及北韩人民军总参谋长朴正天（Park Jong Chon）毁损南韩公共财产，首尔中央地方检察厅发言人告诉法新社，检方已受理此案并展开调查。

身兼哥哥金正恩亲信之一的金与正6月公开表示，位于两韩边境、「毫无用处的」两韩联络办公室，很快就会完全崩塌，平壤当局在几天后果真炸毁联络办公室。

李炅在于诉状中主张，现已遭毁坏的联络办公室虽位于北韩境内，但是由南韩政府出资修复的南韩资产；金与正「利用爆裂物摧毁」南韩「为公众利益服务的类似外交使馆建筑」。

他强调，根据南韩刑法，利用爆裂物破坏财产或扰乱治安，可处死刑或7年以上徒刑。

虽然南韩政府在实际上几乎不可能对金与正或朴正天开罚，但李炅在告诉韩联社，他希望藉此「让北韩人民知道他们领导人的伪善」。

南韩法院上周也做出一项判决，要求金正恩赔偿在韩战期间被北韩抓走、关押数十年的战囚，可能成为南北分裂的朝鲜半岛上一项影响深远的法律判例。

金正恩与美国总统川普去年会面，讨论北韩实施非核化以交换美国制裁松绑的问题，谈判破裂后，两韩关系也因此趋于紧张；北韩炸毁联络办公室前，曾就脱北者利用气球或瓶中信在两韩边境散布反北韩传单的行为，对南韩发表一连串尖刻的谴责。（译者：廖禹扬/核稿：陈政一）

© 2020 AFP