食物碳足迹：像巴西人大啖牛排 地球要多5个才够

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎16日电） 今天公布的报告指出，如果每个人都和巴西人与美国人一样吃牛排和乳制品，我们还需要多5个地球才能喂饱这个世界。这是首次有报告比较20国集团（G20）食物消耗造成的碳排放。

地球前几大经济体只有印度与印尼人均「食物碳足迹」够低，低到足以达成巴黎协定（Paris Agreemen）明定的地球升温低于摄氏1.5度目标。

在中国，经济成长带动肉品与进口食物消费，平均饮食碳足迹若放在全球规模，会超过摄氏1.5度门槛近2倍。

为地球77亿人口生产食物制造的碳排占全球1/4，而这些碳排约有4成来自牲畜的生产以及食物的浪费，其余则来自稻米的生产、肥料的使用、土地用途转换，以及为容纳商业作物而砍伐森林。

世界自然基金会（WWF）全球食物领袖、同时也是报告主要执笔人洛肯（Brent Loken）告诉法新社：「现在，有一小部分国家的人们吃掉太多错误的食物，代价却要地球其他地方的人来承担。」

他说，相对少数的富裕国家这些饮食不平衡的状况，「不利气候、健康以及经济」。

这份报告是由总部在挪威奥斯陆的非营利组织EAT发布。EAT领导针对饮食、健康和气候变迁关联的同侪评估研究，也评价20国集团的全国饮食指南，预测如果遵照指南会制造多少碳足迹。

有趣的是，这份全国饮食指南排名也大致反映了实际的食物消耗。

阿根廷是饮食超出气候门槛的第一名，超出近5倍，之后依序为加拿大、巴西、美国、俄罗斯与澳洲。

而在光谱另一端的，也就是饮食方针对气候最友善的国家，则依序是印尼、印度、南韩、中国与日本。

伦敦大学食物政策中心（Centre for Food Policy）主任霍克斯（Corina Hawkes）表示：「这份报告是首次针对各国全国方针造成的碳排进行比较与追踪。」

报告作者还说，地球食物怎么取得对疾病也有影响，包括新型冠状病毒等病毒的爆发。

洛肯表示：「现在的疫情凸显我们食物系统有多残破。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP