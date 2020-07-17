亚股多小幅收高 市场仍持谨慎态度

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（法新社香港17日电） 亚洲股市在经过前一个交易日出现卖压挫跌后，今天多小幅收高，但令人失望的经济数据动摇市场对经济复苏的乐观预期心理。这股乐观心理带动过去几个月来的市场涨势。

近几周来，投资人看到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情全球新增感染病例攀升，但把焦点放在政府祭出的数兆美元振兴措施 ，以及防疫封锁措施逐步放宽。

但部分先前疫情似乎已经得到控制的地区，像是香港、日本和澳洲，因为感染病例攀升又再度实施防疫封锁措施，导致市场信心受到打击。

中国昨天出炉的数据显示，经济成长虽优于预期，但重要的零售销售数据低于预估，显示对重新带动经济成长至关重要的消费者，还是不愿意出门消费。

美国同日公布的6月零售销售虽持续攀升，但增幅低于5月。美国上周初次申请失业救济人数来到130万人的历史新高水准，和前一周相比变动不大。经济学家忧心，随着加州、德州等大州恢复实施防疫封锁措施下，这个数字还会再攀升。

CMC Markets的麦卡锡（Michael McCarthy）说：「过去24小时的数据，令人对后疫情经济能迅速复苏感到严重怀疑。这些数据显示第二波疫情对经济带来的挑战。」

香港股市今天收盘上涨0.5%，上海综合股价指数小幅收高0.1%。

雪梨股市收涨0.4%，首尔股市收高0.8%，台北、曼谷和威灵顿股市也收高。

日本股市今天在东京单日新增感染病例创新高下收低，日经指数收跌0.3%。马尼拉、新加坡和雅加达股市也都收低。（译者：刘淑琴／核稿：陈政一）

© 2020 AFP