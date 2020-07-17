劳勃狄尼洛等好莱坞大咖 齐声呼吁戴口罩

广告 继续浏览后续

（法新社纽约16日电） 美国疫情再度升高之际，劳勃狄尼洛、摩根费里曼及知名女导演凯萨琳毕格罗（Kathryn Bigelow）等好莱坞大咖联手发声，呼吁民众戴口罩，遏止疫情进一步扩大。

美国是2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊人数最多的国家，近来疫情复飙。先前对于口罩能否有效抵御病毒，各方说法不一，许多美国人不愿戴口罩；如今戴口罩已成为美国的政治性议题。

美国总统川普（Donald Trump）过去一直不愿戴口罩，甚至疫情烧进白宫后，依旧如此。不过他最近终于屈服于压力之下，11日首度在公共场合戴口罩。

法新社报导，川普先前不愿戴口罩，但同时间，白宫防疫专家则建议民众前往公共场所时配戴口罩，以避免传染。

许多好莱坞大咖也加入呼吁戴口罩的行列。金奖导演凯萨琳毕格罗近日响应「Mask Up America」运动，协助制作8支30秒的电视广告，由多位影星现身呼吁民众戴上口罩。

享有「好莱坞最大牌配角」美誉的摩根费里曼（Morgan Freeman）在其中一支广告中说道：「当你戴上了口罩，就赢得我的尊敬。」

响应这项运动的还有奥斯卡影帝劳勃狄尼洛（Robert De Niro）、和杰米福克斯（Jamie Foxx）及女星培瑞兹（Rosie Perez）等人。

「Mask Up America」运动由曾经多次抨击川普的纽约州长古莫（Andrew Cuomo）发起。纽约州已有超过3万2000人病故。

美国加州、德州、佛罗里达州等地近来疫情升温。全美目前累计超过350万人确诊，逾13万7000人病故。

© 2020 AFP