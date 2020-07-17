印度染疫人数破百万大关 南亚恐成下个重灾区

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（法新社新德里17日电） 印度政府今天公布，境内新增的2019冠状病毒疾病染疫人数再创新高，累计突破100万大关；新增不治患者也创单日新高。人道救援团体警告，人口众多的南亚地区正在酝酿疫情灾难。

印度卫生部今天发布的资料显示，过去24小时境内新增接近3万5000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，累计达100万3382例；病故人数增加687名，累计达2万5602例。

印度拥有13亿人口和数个人口稠密度在全球数一数二的大城市，如今成为继美国和巴西后累计染疫人数超过100万的第三个国家，尽管印度病故人数累计仍远低于上述两国。

印度各地方政府原本看好疫情获得控制，近几周陆续解除防疫限制措施。如今眼见染疫不治人数以每天超过600人的速度增加，印度地方当局又纷纷恢复封锁令。

「红十字会与红新月会国际联合会」（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）昨天表示，印度、巴基斯坦和孟加拉正迅速成为疫情下个重灾区。

这个组织说：「尽管过去这段时间，全球关注焦点放在美国和南美洲的疫情危机发展；但同时间南亚正迅速出现人道灾难问题。在这个全球1/4人口居住的区域，COVID-19正以令人担忧的速度扩散中。」（实习编译：李昕颐/核稿：张正芊）

© 2020 AFP