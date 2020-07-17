史上最接近太阳照片公开 前所未见

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（法新社巴黎16日电） 科学家今天表示，他们拍下有史以来最接近太阳的照片，这是研究对地球可能有深远影响的太阳风和闪焰的泛欧任务一部分。

欧洲太空总署（ESA）的太阳观测卫星「太阳轨道号」（Solar Orbiter）今年2月从美国佛罗里达州的卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空，上个月首次通过近日点，将接近太阳表面、前所未见的自然现象照片传送回地球。

欧洲太空总署太阳轨道号专案科学家穆勒（Daniel Muller）说：「第一批传回来的照片超乎我们期待。」

「我们已经可以看到非常有趣的自然现象，是以前我们无法观察到的细节。」

「这让我们有信心，太阳轨道号将能帮助我们解答关于太阳深奥且尚待解决的问题。」

特别的是，科学团队观察到数十道微型闪焰，这种微型闪焰被科学家称作「营火」，之前从未有人捕捉过影像。

比利时皇家天文台（Royal Observatory）太阳科学研究员柏格曼（David Berghmans）说，「营火」比起可从地球上观察到的太阳闪焰，还要小好几百万倍。

不过，柏格曼说，研究团队观察到的最小微型闪焰，跨度也达约400公里，「差不多是一个欧洲小国的大小」。

太阳风和闪焰会射出数十亿颗高电荷粒子，对地球等行星造成影响。尽管经过数十年研究，科学家仍无法充分了解这个现象。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP