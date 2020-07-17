本泽马单场2进球 皇马夺队史第34座西甲冠军

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（法新社马德里16日电） 本泽马（Karim Benzema）今天1射1罚，让皇家马德里2比1击败比雅瑞尔，夺下队史第34次西班牙甲级足球联赛（La Liga）冠军。

西甲因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而不开放球迷进场观赛，皇马在看台区空无一人的主场迪斯蒂法诺球场（Alfredo di Stefano Stadium），靠本泽马（Karim Benzema）两度攻门得手胜出，在积分上领先连两年称霸、近20个球季拿下半数共10次西甲冠军的巴塞隆纳（Barcelona）7分之多而提前登基，睽违两季再度夺冠。

上半场比赛，在皇马一次进攻中，本泽马从大禁区外快速推进，在接获队友传球后，于比赛第29分钟，在小禁区外起脚射门得手，让皇马1比0领先。

下半场比赛，皇马获罚球机会，操刀的队友把球做给本泽马，他不负所托进球，但被判过早进入禁区，必须重罚的皇马这次直接由本泽马操刀，他毫不犹豫起右脚劲射，在对方守门员扑救不及的情况下，在比赛第77分钟为皇马攻进本场比赛第2球。

在比赛第83分钟，在队友吊球后，比雅瑞尔的伊沃拉（Vicente Iborra）在小禁区外直接头锤，这个进球将落后追近，但最终皇马仍以2比1获胜。

西甲因疫情暂停，直到6月11日才复赛，皇马在疫情下夺得近20季的第7座冠军，也是队史第34座西甲冠军。

在总教练席丹（Zinedine Zidane）带领下，皇马复赛后豪取10连胜，这段期间总共只丢4球，且从未在比赛中落后。

席丹说：「对我来说，这是我职业生涯最美好的其中一天。」

© 2020 AFP