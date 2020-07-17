杜鲁道家族与慈善组织关系爆争议 调查扩及财长

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（法新社渥太华16日电） 加拿大慈善组织WE Charity取得9亿加币政府合约，随后遭踢爆与总理杜鲁道家族关系密切，曾支付钜额酬金给其家人。加国伦理监督专员迪昂今天表示，相关调查已扩及财长莫诺。

利益冲突暨伦理监督专员迪昂（Mario Dion）说，他将应反对党保守党的要求，对莫诺（Bill Morneau）进行调查。

杜鲁道（Justin Trudeau）与莫诺13日分别为未回避讨论合约一事公开道歉。杜鲁道政府于6月25日宣布签订高达9亿加币（约新台币195亿元）的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计画，原意是要补贴因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情难以找到暑期工作的学生。

莫诺的2个女儿也与WE Charity有关，其中一人受雇于这个慈善机构。

利益冲突暨伦理监督办公室推文说：「在多名国会议员要求之下，#利益冲突暨伦理监督专员迪昂将对莫诺展开调查。」

利益冲突暨伦理监督办公室说，「报告将于调查结束后公布」，还说这种性质的调查平均约须花上7个月。

加拿大在野党表示，已要求杜鲁道到国会委员会宣誓作证，说明WE Charity取得合约一事。

委员会预计今天举行首次会议，不过杜鲁道尚未表态是否将出席。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP