核武测试恐酿核战 美科学家吁川普政府勿重启

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（法新社华盛顿16日电） 美国顶尖科学家称核武测试将让核战的风险提高，呼吁总统川普不要重启。

美国顶尖科学家今天呼吁总统川普不要重启核武测试，并称这类测试将让核战的风险提高。

全世界首次原子弹测试发生于1945年，今天届满75周年，包括约6名诺贝尔奖得主在内的近70名科学家选在此时发出公开信，质疑川普政府可能计划让冻结28年的核试爆重启。

他们在发布于期刊「科学」（Science）的公开信中表示，此举「可能增添另一波核武竞赛，以及有意或无意形成的核战风险」。

他们说：「由于核武对人类和地球的影响都是有害的，科学家一直以来都是反核武，因此我们遵循传统，要求美国政府停止进行核试的计画。」

「华盛顿邮报」（The Washington Post）5月底报导，川普政府曾讨论进行核武试验的可能性，以对核武强权俄罗斯和中国示警。

刊登在「科学」上的信中提到，在第二次世界大战后与俄罗斯的冷战期间，美国进行了1030次核弹试爆，比其他拥核大国的总和还多。

美国1992年起自行暂停核试验，并在1996年签署全面禁止核子试爆条约（CTBT）。

科学家在公开信中写道：「美国重启核武测试，不论任何规模、地下或地面上进行，都会让北韩、印度、巴基斯坦等其他国家有理由恢复测试。」

他们警告，地下核试可能会让危险的放射性物质散布到水源中，而1963年一项条约所禁止的大气层核试，恐会让辐射迅速广泛散播。

© 2020 AFP