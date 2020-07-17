欧洲警方破获假钞集团 巨星凯瑟琳丹妮芙之孙落网

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（法新社巴黎16日电） 欧洲警方破获一个与黑手党有关的假钞印制集团，逮捕44人，包括法国影坛巨星凯瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的孙子。

了解此案的消息人士表示，凯瑟琳丹妮芙的孙子迪佛唐（Igor Divetain）是在法国被捕的3名犯嫌之一。

根据法国警方打击假币中央管理局（OCRFM），欧洲刑警组织（Interpol）协调各国警方进行长达一年的调查后撒网，另有40名犯嫌在义大利被捕、一人在比利时遭逮。

警方也没收了800万欧元（约新台币2.72亿元）现金和等值财产。

OCRFM表示，这个犯罪集团与义大利南部卡默拉（Camorra）的黑手党有关。

他们涉嫌印制假钞，主要以面额50欧元假钞为主，总值约1000万欧元。

OCRFM的贝特宏（Eric Bertrand）告诉法新社说：「几年来，90%（流通中）的优质假钞来自义大利。」

凯瑟琳丹妮芙曾有法国「第一美人」之称，着名的作品有「秋水伊人」（Les Parapluies de Cherbourg）、「青楼怨妇」（Belle de jour）、「八美图」（8 femmes）、「烈焰青春」（La Tête haute）等。

© 2020 AFP