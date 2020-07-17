脱北者团体散布传单惹怒平壤 南韩政府撤设立许可

广告 继续浏览后续

（法新社首尔17日电） 在平壤谴责脱北者团体发布反北韩传单，甚至炸毁两韩联络办公室后，南韩统一部今天因违规散发反北韩传单，取消脱北者团体「自由北韩运动联合」和「大泉」的设立许可。

南韩政府此举恐招致侵害言论自由的批评。

反北韩传单通常经由热气球或是漂流的瓶子发送到北韩，内容主要是批评北韩领导人金正恩侵犯人权的作为及发展核武的野心。

南韩联合通讯社报导，统一部表示，「自由北韩运动联合」和「大泉」这2个脱北者团体所行与其设立宗旨不符，不仅危及两韩边境地区居民的安全，也加剧朝鲜半岛局势紧张，有损国家利益。

统一部指出，这些团体严重妨碍政府统一政策的执行，违背设立许可的相关条件。

不过，吊销设立许可并不代表这些团体是非法的，只是会让他们募款更加困难，也无法享有提供给已登记注册组织的福利。

其中一个脱北者团体的领导人朴相学（Park Sang-hak）告诉法新社：「南韩政府不让我们享有民主最重要的价值，也就是自由。」

南北韩过去定期会向对方散布传单，但双方在南韩总统文在寅与金正恩2018年签署的板门店宣言中，同意停止这类政治宣传活动。

然而，平壤上个月强烈抨击南韩的脱北者团体仍持续发布反北韩传单，北韩甚至还炸毁位于开城的两韩联络办公室，以示不满。

自从去年美国总统川普（Donald Trump）与金正恩的「川金二会」因对北韩非核化议题意见分歧而破局后，两韩关系也陷入冷冻期。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP