英美加控窃疫苗研究 俄国驳斥毫无根据

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（法新社伦敦16日电） 英国、美国与加拿大今天指控俄罗斯支持骇客锁定他们国家的实验室，以窃取2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗及治疗研究资料。俄国随即驳斥这些指控毫无根据。

英国、美国和加拿大联合声明指出，俄罗斯骇客组织APT29「几乎肯定」与俄罗斯情报单位有关。这个组织也被称为The Dukes或Cozy Bear。

英国也在另一项声明中指控「俄罗斯有心人士」企图在网路散布外流的文件，藉以干预英国去年大选。

俄罗斯新闻社（RIA）引述克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说法报导，克里姆林宫驳斥这些指控，并说对方没有适当的证据支持所言。

英国国家网路安全中心（NCSC）今天发布的谘询报告指出，APT29「利用各种工具和技术，主要针对政府、外交、智库、医疗保健及能源目标，以窃取宝贵的智慧财产」。

「2020年至今，APT29锁定加拿大、美国和英国多个COVID-19疫苗研发相关组织，背后企图极可能是窃取与研发及测试COVID-19疫苗有关的资料和智慧财产。」

NCSC表示，这项评估也获得加拿大通讯安全局（CSE）、美国国土安全部（DHS）网路安全暨基础设施安全局（CISA）和国家安全局（NSA）伙伴的支持。

© 2020 AFP