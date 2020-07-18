争非裔平权差点被警察打死 美国人权斗士辞世

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（法新社华盛顿17日电） 美国国会众议员路易斯（John Lewis）今天晚间与世长辞，享寿80岁。这位人权斗士担任众议员数十年，此前曾与民权领袖马丁．路德．金恩一同游行抗争，被警察痛殴至几乎丧命。

这位非裔美国人的偶像，一生都在招惹他津津乐道的「好麻烦」（good trouble），也就是为终止歧视和种族不公以改善美国的民主政治而必须投身其中的冲突。

谈到这位出身于乔治亚州的17届众议员，美国国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）指出：「今天，全美为痛失美国史上最伟大的英雄之一而哀悼。」

路易斯是佃农之子，21岁参与发起自由乘车者运动」（Freedom Riders），对抗1960年代初期美国交通工具上的种族隔离现象，最终成美国争取正义与平等的最有影响力人物之一。

他是1963年「朝华府进军」（March on Washington）大游行的最年轻领领袖，马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）就是在这次游行发表了他着名的演说「我有一个梦」（I have a draem）。

两年后路易斯几乎丧命，当时他领导数百人和平游行，以争取非裔美国人的投票权。在他们跨越阿拉巴马州塞麻（Selma）的爱德蒙佩特斯桥（Edmund Pettus Bridge）以前往蒙哥马利（Montgomery）时，遭到意图吓阻他们的州警攻击。

路易斯在日后称为「血腥星期日」（Bloody Sunday）的当天遭州警打爆头骨。50年后的2015年，他与美国首位黑人总统欧巴马手挽手跨越爱德蒙佩特斯桥，以记念当年的游行50周年。

路易斯是在1986年首次当选联邦众议员，迅即成为拥有道德权威的人物，裴洛西推崇他是「国会的良心」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP