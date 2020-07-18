南方邦联战旗涉种族歧视 美军设施禁用

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（法新社华盛顿17日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天实质上禁止所有军事设施使用南方邦联旗帜。

这种旗帜在军营和公共区域很常见，但部分人认为带有种族歧视色彩。

国防部今天对所有美军官兵布达讯息，列出允许出现在基地、海外战舰、办公室、会议厅及任何由军方运作场所的旗帜清单。

美国南北战争时期的南方邦联战旗不在清单上。南方邦联战旗图样为红底、蓝色对角交叉线，线上有13颗白色星星，象徵1861年到1865年南北战争时期主张蓄奴的南方13州。

艾斯培在2页的备忘录中表示：「我们使用的旗帜必须符合军方最重视的良好秩序和纪律，以尊严与尊重对待所有人民，并拒绝分裂象徵。」

非裔美国男子佛洛伊德（George Floyd）5月底在手无寸铁的情况下遭白人警察压颈致死，掀起全美抗议声浪。这份用字谨慎的声明并未特别提到南方邦联旗帜或境内升温的种族紧张情势。

声明看似经过一番斟酌，以避免公开与总统川普起冲突。川普一再加入南方邦联旗帜论战，主张使用南方邦联旗帜的民众是在行使言论自由。

佛洛伊德死后，美国军方这个美国境内族裔最多元的机构之一，已就种族歧视问题进行广泛的内部辩论。

多年来，部分军人一直喜欢在军营内使用南方邦联旗帜，宣称这是美国宪法奉为圭臬的言论自由。

南方白人经常使用这面旗帜作为南方血统和骄傲的象徵，但对多数非裔美国人来说，这是奴隶制、种族歧视和白人至上主义的有力象徵。

恶名昭彰的白人至上主义仇恨团体「三K党」（Ku Klux Klan）成员也经常使用南方邦联旗帜。

川普本周接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，特别提到南方邦联旗帜。

他说：「我认识一些喜欢南方邦联旗帜的人，他们想的并非奴隶制；在我看来，这是言论自由，非常简单。」

艾斯培和美军参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）都曾对外表示，赞成重新命名目前以南方邦联将军为名的美军基地。但川普予以反对。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP