伊朗伊斯法罕省电厂爆炸 无人伤亡

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（法新社德黑兰19日电） 官方的伊朗通讯社报导，伊朗中部伊斯法罕省一座电厂今天发生爆炸，原因为设备故障，所幸没有人员伤亡。但伊朗近期火灾与爆炸频传，也有人怀疑是宿敌以色列暗中破坏。

伊斯法罕（Isfahan）电力公司执行董事莫赫塞尼（Said Mohseni）告诉伊朗通讯社（IRNA）：「伊斯法罕省伊斯兰马巴德（Islamabad）火力发电厂一个老旧变压器，今天上午5时左右爆炸。」

莫赫塞尼说，电厂过了约两小时恢复正常运作，伊斯法罕省供电不受影响。

伊朗各地的军事与民用设施近几周频传火灾与爆炸事故。

首都德黑兰（Tehran）6月下旬就发生2起爆炸，其中一起发生在军事用地附近，另一起卫生中心的火灾则夺走19人性命。

本月稍早，伊朗南部一座造船厂、德黑兰南方一座工厂，以及伊朗中部的纳坦兹（Natanz）核设施，也分别发生火灾或爆炸事故。其中工厂事故夺走2人性命。

伊朗当局形容纳坦兹核设施起火是意外，未深入说明细节，随后又说他们基于「安全理由」不公布事发原因。

近期火灾与爆炸不断，也让伊朗境内人士怀疑可能是宿敌以色列在搞破坏。以色列指控伊朗试图发展核弹，伊朗则坚称本身的核子计画完全是为了和平目的。

© 2020 AFP