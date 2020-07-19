全球封城数月 希腊邀歌剧名伶古遗迹献唱

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（法新社雅典18日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各国的防疫封锁措施连带使得音乐场馆、歌剧院、演奏厅寂静了数个月，如今，希腊歌剧院邀请歌剧名伶在雅典一处古代遗址现场献唱。

乔治亚次女高音安妮塔．拉谢维莉许薇莉（Anita Rachvelishvili）今天在19世纪的罗马阿哥拉（Roman Agora，也译罗马市场）这处罗马帝国遗迹，为一小群观众献唱，演出也透过希腊歌剧院官网直播，让全球乐迷一同参与这场艺文飨宴。

拉谢维莉许薇莉曾在米兰史卡拉歌剧院（La Scala ）、巴黎巴士底歌剧院（Bastille Opera）等世界一流歌剧院，演出过比才（Georges Bizet）作品「卡门」（Carmen）女主角。她说：「停摆这么几个月之后，这是我第一次高歌。」

她昨天彩排前告诉法新社，艺文在协助全球民众因应封锁禁足令上举足轻重，一解他们好几个月期间见不到朋友、家人与同事之苦。

她说：「当一切停摆、经济恶化，我们都须记住，艺术是我们灵魂的粮食。」

跟其他国家相比起来，希腊疫情相对较轻，截至目前仅194人病故。

希腊歌剧院艺术总监库门塔吉斯（Giorgos Koumendakis）认为，对娱乐圈来说，最重要的莫过于在同时保障观众、表演者安全情况下，重启文化活动。

在罗马阿哥拉，受邀听众包括卫生专业人员、医院主管以及希腊卫生单位的代表；每个座位间隔一公尺，现场会发放口罩，会场也会随处设置干洗手。

© 2020 AFP