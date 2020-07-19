加拿大政府不点头 传MLB蓝鸟暂以水牛城做主场

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（法新社多伦多18日电） MLB蓝鸟的新球季，因加拿大政府不愿冒险让疫情扩大，确定无缘在多伦多主场进行例行赛，据传蓝鸟将选择美国境内水牛城的小联盟球场做为替代主场。

加拿大政府为了防疫不愿在旅行管制上破例，使得蓝鸟必须另外找到场地，安排本季于主场进行的30场例行赛。

美国职棒大联盟MLB因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）延宕，新球季在「缩水」为每队只打60场例行赛的规模后，将于23日开打，比赛不开放球迷进场。

多伦多蓝鸟本季首战，将于24日客场挑战坦帕湾光芒，29日迎战卫冕冠军华盛顿国民，将是主场的第一场比赛。

蓝鸟曾获准在他们屋顶可开合的主场罗杰斯中心（Rogers Centre），进行季前的训练。

加拿大移民、难民及公民事务部部长门迪奇诺（Marco Mendicino）表示，要批准让来自全美各地的球队，在没有进行为期两周隔离的情况下造访（加拿大），风险太大了。

门迪奇诺在声明中说：「例行赛让蓝鸟球员和工作人员必须频繁跨越边境，对手也必须经常性的进出加拿大。」

「基于特殊的考量，蓝鸟必须在病毒散布风险仍高的地方（指美国）打球。」

「根据已知的公卫建议，我们可以得知，MLB例行赛需要的跨国旅行，无法充分保障加拿大人的健康与安全。」

门迪奇诺保留了蓝鸟9月底、10月，在多伦多主场安排季后赛的可能性，但前提是蓝鸟必须晋级季后赛，且病毒在美国大规模蔓延的情况能减少。

蓝鸟如今将成为MLB本季唯一无法在主场出赛的球队，据报他们将要求使用位在纽约州水牛城（Buffalo）附近的小联盟球场比赛，那是蓝鸟顶级新秀通常比赛的地方。

© 2020 AFP