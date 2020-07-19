控俄国涉入骇客攻击疫苗实验室 英国有信心

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（法新社伦敦19日电） 英国外交大臣拉布今天表示，对于英国和盟国指称俄罗斯联手骇客攻击2019冠状病毒疾病疫苗研发机构的说法，他「深具信心」，并形容俄国行为「过分且应受谴责」。

英国、美国和加拿大16日指控，名为APT29的骇客团体带头对数个参与研发2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫苗的研究室进行攻击，且这群骇客「几乎确定」和俄罗斯情报单位有关，他们的目的是窃取资料和智慧财产。

莫斯科很快予以反驳，称这些指控「无凭无据」。俄罗斯驻英国大使科林（Andrei Kelin）今天也在英国广播公司（BBC）节目中表示，指控的内容「没有道理」。

不过，拉布（Dominic Raab）今天接受英国天空新闻网（Sky News）访问时重申，英美加三国是依据英国的「国家网路安全中心」（National Cyber Security Centre）和其他两国各自对应机关所做的判断，才提出这样的指控。

拉布表示：「我们绝对有信心说，俄罗斯情报单位涉入对英国和各国组织的研发工作进行网路攻击，目的若非为了造成破坏，就是为了牟利」。

拉布还说：「在目前全球纷纷团结尝试对抗COVID-19的时刻，俄罗斯政府却涉入这样的活动，我认为不仅过分且应受谴责。」

© 2020 AFP