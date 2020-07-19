新冠肺炎全球确诊逾1430万人 不治破60万例

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少60万1822人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1430万3420例。

疫情去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少781万200人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计14万120人染疫病故、371万1835例确诊，至少112万2720人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万8772人丧生、207万4860人染疫）、英国（4万5273人丧生、29万4066人染疫）、墨西哥（3万8888人丧生、33万8913人染疫）及义大利（3万5042人丧生、24万4216人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3660例确诊、463人不治，目前有7万8775人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万5207死、293万8771例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计16万866死、377万6927例确诊；美国和加拿大累计14万9002死、382万1830例确诊。

亚洲累计4万8998死、204万9522例确诊；中东地区累计2万2642死、99万9405例确诊；非洲累计1万4956死、70万3572例确诊；大洋洲累计151死、1万3397例确诊。（译者：陈政一）

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