欧洲振兴案难搞定 拟增贷款比例降补助款

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（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟各国对7500亿欧元（约新台币25兆元）疫情经济振兴方案陷入僵局，传欧洲理事会主席米歇尔可能提出妥协案，打算降低补助款，提高「有借有还」的贷款比例。

欧盟17日和18日的两天磋商，未能说服来自荷兰、丹麦、瑞典等主张「撙节」国家的强烈反对。27成员国领袖将会于19日中午（台湾时间傍晚6时）在布鲁塞尔恢复协商。

一名欧盟官员表示，领袖们明天回到会场时，预料欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）将和主要成员国德国、法国与荷兰挑灯夜战开会。

欧洲正处于重大经济衰退的震荡中，欧盟领袖设法通过振兴方案，让那些遭受疫情重创，且无力重振经济的国家，能够很快拿到欧盟给予的纾困款项。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）坚持，成员国对于纾困对象可保留同意权，也即有效行使否决权。

他说，欧盟有必要监督如西班牙、义大利等债务国的经济改革，以确保债务国改善因应危机的能力。

在吕特要求下，米歇尔作出妥协方案，包括「紧急暂停」机制，让欧盟任一成员国可有3天时间，要求与所有会员国共同检视另一国的支出计画。

另外，根据法新社所见文件，米歇尔最新版本提案，其中振兴方案总额7500亿欧元维持不变，但补助款将由5000亿降至4500亿欧元，而贷款则由2500亿增至3000亿欧元。

吕特也主张，补助款须经全体会员一致同意才能通过。

虽有新妥协方案，但更多问题摆在眼前，一位欧洲外交官告诉法新社，撙节国家不会满意补助款数额降至4500亿欧元，推促「有借有还」的贷款比例应更高，「他们想要将补助款降至零」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP