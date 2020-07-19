烽火连天与经济混乱中 叙利亚国会选举登场

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（法新社大马士革19日电） 就在大马士革政府与国际制裁搏斗、并且设法挽救从叛军手中收复大半江山后摇摇欲坠的经济之际，叙利亚人今天将投票选出新国会。

选举委员会表示，全国各地的政府掌控区今天共开放7400多个投票所，其中不乏曾为反对派重镇的区域首次参与投票。

这是叙利亚9年前爆发内战以来的第3次国会选举，叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）所属社会复兴党（Baath）与其盟友预料可在250席国会拿下大部分席次。

国营叙利亚新闻社（SANA）报导，投票前夕，首都大马士革今天接连发生2起爆炸，造成1人死亡、1人受伤。

由于大选是在多数民众担心生活开销飙涨之际登场，许多候选人都以处理通货膨胀以及改善遭战乱破坏的基础建设为政见，原定4月举行，但受武汉肺炎疫情影响两度延后至今。

31岁的牙医诊所员工乌玛雅（Umaya）表示：「议员们将得特别努力，来改善公共服务系统。」

叙利亚有数百万人为逃离战乱旅居国外，不具投票资格。这场内战至今夺走38万多条人命。

世界粮食计划署（World Food Programme）表示，过去一年叙利亚食物价格飙涨200%以上，目前的价格是战前的20倍。世界粮食计划署警告说，原本就有超过8成人口生活贫困的叙利亚，现在将面临「前所未见的饥饿危机」。

© 2020 AFP